ЦВК РФ закінчила підрахунок бюлетенів і назвала "переможця перегонів"

Російська центральна виборча комісія стверджує, що підрахувала 100% протоколів на «виборах президента» РФ, за результатами яких диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,28%. Про це інформувало російське пропагандистське агентство ТАРС, повідомляє Новое время.

За даними ЦВК, серед інших кандидатів Микола Харитонов начебто набрав 4,31% голосів, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонід Слуцький — 3,20%.

Голосування на «виборах» президента РФ тривало три дні — з 15 по 17 березня.

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс заявив, що Путін "вкрав ще одні вибори" у РФ.

За словами міністра закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, країни Заходу продовжують недооцінювати Путіна, котрий після «президентських виборів» у РФ ще більше зміцнився.

Водночас, глава МЗС Німеччини Анналені Бербок сказала, що «президентські вибори» в Росії «не були справжніми».

Крім того, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що «президентські вибори» в Росії проходили в умовах безпрецедентного обмеження громадянських та політичних прав і «не можуть вважатися і називатися виборами».