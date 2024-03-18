По всій Україні оголосили повітряну тривогу: у небі носій "Кинджала" (Оновлено)
Вдень 18 березня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала 13 хвилин, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили у соцмережах, мапа тривог.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.
Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!"
Оновлено: О 16.13 Повітряні сили оголосили відбій загрози щодо МіГ-31К.