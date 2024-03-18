ЗМІ: У Бундестазі мають намір розслідувати витік обговорення Taurus для України

Публікація ЗМІ деяких деталей обговорення в німецькому Бундестазі щодо потенційної передачі ракет Taurus Україні може закінчитися розслідуванням щодо видачі таємниці проти учасників зустрічі, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Rheinische Post.

У розпорядженні редакції опинився лист очільниці комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, датований 15 березня, до президентки Бундестагу Бербель Бас. У ньому вона зазначає, що на зустрічі комітету щодо Taurus було загалом 105 осіб, серед яких і депутати, і представники багатьох органів влади. Відтак, зауважила вона, джерелом витоку не обов'язково був хтось із парламентарів.

"Водночас, інформую вас про вищезазначені факти і прошу надати дозвіл на кримінальне провадження відповідно до секції 353 b (4) кримінального кодексу", – цитує видання лист Штрак-Циммерманн.

Очільниця комітету і сама публічно казала про наміри ініціювати розслідування.

"Ми сподіваємося, що зможемо встановити цю особу і вона відчує наслідки", – зазначила Штрак-Циммерманн у коментарі Suddeutsche Zeitung.

На вихідних витік інформації коментував також канцлер Олаф Шольц, зазначивши, що "видача таємниць – те, чого не має відбуватися" і в цьому випадку було б правильно провести розслідування, як інформація стала публічною.

Нагадаємо, інформацію про деталі обговорення опублікував портал T-Online. Йдеться, зокрема, про доповідь генінспектора Бундесверу Карстена Броєра про особливості цілевказання для ракет Taurus, з якої стала зрозуміла реальна причина спротиву канцлера Олафа Шольца у питанні передачі цих ракет Україні.

Раніше Шольц публічно називав різні причини не надавати Україні Taurus – від небажання ескалації та втягнення у війну з Росією до побоювання, що ракетами вдарять десь по Москві.