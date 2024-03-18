Росіяни вдарили по Сумщині: у Конотопі пошкоджено інфраструктуру

У понеділок 18 березня російсько-окупаційні війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населених пунктах Сумського району, наслідки уточнюються, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Сумська ОВА, Повітряні сили в соцмережах.

О 15.24 Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації вздовж північного кордону та пуски керованих авіаційних бомб на Сумщину.

О 15.29 з'явилося сповіщення про ракету в напрямку Конотопа.

За даними обладміністрації, внаслідок ворожих ударів, попередньо, загиблих немає. У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери. На місці працюють всі необхідні служби.

"Наслідки атаки держави-агресора уточнюються.

Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях".