У РФ заявили, що Папа Римський привітав Путіна з перемогою на виборах: Ватикан відреагував

Глава Світового союзу старовірів, росіянин Леонід Севастьянов заявив, що Папа римський Франциск привітав главу Кремля Володимира Путіна з перемогою на "виборах" у Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це Севастьянов заявив у коментарі російським пропагандистам.

"Папа Римський вітає Володимира Путіна з обранням на посаду президента Російської Федерації" , – сказав російський релігійний діяч.

Згодом, інформація про це надійшла до Ватикану, де її спростували.

"Ватикан заявив, що папа Римський не вітав Путіна з переобранням. У службі печатки Святого престолу повідомили, що інформація про вітання не відповідає дійсності" , — відреагували у Папи Римського в коментарі російським же пропагандистам.

Як повiдомлялось, 9 березня Папа Римський Франциск в інтерв'ю закликав до переговорів України з Росією, зазначивши, що "сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор". Пізніше у Ватикані спробували виправдатися за заяву Франциска.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло, й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України. Також заяву Папи розкритикували й у німецькому Бундестазі.

Очільник Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук заявив, що хоч Україна зранена, але нескорена і вистоїть у війні.

Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський, попросивши не займатись віртуальним посередництвом за 2.5 тис. км.

"Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї — всі. І я дякую кожному українському капелану, які — з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою" , — заявив він.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, что найсильнішими є ті, хто стає на бік добра у боротьбі зі злом, а не закликає до перемовин.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, сказав, що "капітуляція — це не мир".

Міністерство закордонних справ України 11 березня викликало Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса через заклики Папи Римського до України підняти "білий прапор".

12 березня у Ватикані знову почали виправдовувати Папу Франциска. Державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін заявив, що в Україні має бути створено умови для переговорів щодо справедливого й тривалого миру. Для цього агресор передусім має припинити вогонь.