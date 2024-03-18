Які пенсії отримуватимуть українці в 2050 році: прогнози

В 2050 році українці отримуватимуть пенсії в рамках солідарної пенсійної системи не вищі, ніж 20% від середньої на той час заробітної плати, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в матеріалi "Пенсійні перспективи українців: солідарне жебрацтво чи індивідуальні накопичення".

Розрахунки експертів

Довгострокові прогнози з урахуванням демографічної статистики напередодні повномасштабної війни демонструють спроможність солідарної пенсійної системи України фінансувати пенсії на рівні не більше 18% від заробітної плати в 2050 році.

"Це означає, що якщо середня заробітна плата становить, скажімо, 20 тисяч гривень, то за рахунок соціальних внесків можна профінансувати середню пенсію розміром не більше 3 600 гривень" , - підраховує колишня заступниця міністра соціальної політики України (у 2020-2022 роках), голова ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів Тетяна Сальнікова.

На спроможність солідарної пенсійної системи забезпечувати пенсійні виплати впливатимуть міграційні тенденції. Зрештою, має бути проведено перепис населення, який дав би надійні дані для розрахунків.

"За нашими довоєнними розрахунками, до 2050-го року солідарна пенсія, яку зможе забезпечити держава, складала би десь 1300-1600 грн (в цінах 2021-го року). Тобто навіть менше, ніж рівень пенсій, який був у довоєнному 2021-му році. З лютого 2022-го року демографічна ситуація погіршилась. На сьогодні важко спрогнозувати, які можуть бути пенсії у майбутньому. Проте навряд чи можемо розраховувати на кращі солідарні пенсії, ніж ми прогнозували три роки тому" , - говорить виконавчий директор центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Дмитро Боярчук.

ООН прогнозує зменшення чисельності населення України до 2050 року на 28%. Водночас частка осіб віком від 60 років зросте до 32%, за умови збереження поточних показників народжуваності, смертності та міграції. Це своєю чергою призведе до зростання співвідношення між чисельністю населення пенсійного і працездатного віку майже вдвічі, підраховує директор з управління локальними активами інвестиційної групи ICU Григорій Овчаренко. Результатом стане зменшення співвідношення середньої пенсії до заробітної плати на момент виходу на пенсію з поточних 28% до менш ніж 20%.

Нагадаємо, про невтішні фінансові перспективи майбутніх отримувачів державних пенсій в рамках солідарної системи відкрито, і вже не перший рік, заявляють в уряді. Зокрема, ще в 2020 році прем’єр-міністр Денис Шмигаль яскраво проілюстрував демографічні тенденції в Україні та пенсійні перспективи українців через 15 років.

Вже тоді ми мали середню пенсію на рівні 29% від середньої зарплати. А в перспективі, прогнозував Шмигаль, матимемо не більше 20%. І це при тому, що мінімально необхідний рівень пенсій за стандартами Міжнародної організації праці, які зобов’язалась виконувати Україна, - 40% від зарплати.

Широкомасштабна війна лише погіршила ці перспективи.