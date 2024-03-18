Сенатор Грем хоче визнання Росії державою-спонсором тероризму

Сенатор США від республіканців Ліндсі Грем проситиме адміністрацію президента Джо Байдена про визнання Росії державою-спонсором тероризму, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами у Києві.

"Я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США", – сказав Грем.

За його словами, 87% підтримки у господаря Кремля – це настільки вражаюче, що цьому немає довіри.

"Президент Путін (після цих виборів) є нелегітимним", – зазначив сенатор.

"Запровадження статусу держави-спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти (компаній, що допомагають РФ з) Китаю, Індії тощо", – пояснив він.

Адміністрація Байдена раніше відкинула вимоги щодо визнання РФ спонсором тероризму, заявивши, що це зв'язало б руки США у взаємодії з Росією в цілому і заблокувало б будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України.

Нагадаємо, Євросоюз розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.