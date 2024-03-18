Лубінець: З тимчасово окупованих територій повернули ще 3 сім’ї з дітьми

На підконтрольну Україні територію приїхали три родини з тимчасово окупованих територій в Запорізькій та Донецькій областях, повідомляє Українська правда.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Лубінця, одна сім’я з трирічним малюком жила в Енергодарі та працювала на ЗАЕС. Вони відмовились співпрацювати з окупантами, через це росіяни приходили до них з обшуками, залякуваннями та влаштовували допити.

Також вдалося виїхати мамі із 8-річним сином та ще одній мамі з 9-річним сином із Донеччини.

"Нині наш Офіс із партнерами та іншими державними структурами опікуватиметься, щоб діти та їх сім’ї отримали необхідну допомогу та підтримку. Із родинами вже поспілкувалися правоохоронні органи для того, щоб встановити, які злочини вчиняли окупанти. Також усім повернутим запропонували безкоштовну психологічну та медичну допомогу".