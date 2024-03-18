Польща та Німеччина анонсували бронетанкову коаліцію для підтримки України
Польща та Німеччина створять коаліцію бронетанкових засобів, метою якої буде підтримка України, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш із посиланням на Wprost.
На спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом Косіняк-Камиш заявив, що дві країни беруть на себе відповідальність за сили швидкого реагування в Європі.
Відомо, що 26 березня Польща та Німеччина активізують у Варшаві бронетанкову коаліцію для підтримки України.
"З липня наші бойові групи, 2500 польських солдатів і 2500 німецьких солдатів, будуть перебувати в стані готовності до швидкого реагування. Це сили, які виконують завдання стратегічного компаса", — розповів очільник оборонного відомства Польщі.
"Більше партнерів уже зареєструвалися. Це одна з найважливіших коаліцій", — додав Косіняк-Камиш.