ЗМІ повідомляють про вибухи в окупованому Севастополі

Вибухи у Севастополі в окупованому Криму пролунали сьогодні ввечері, 18 березня. Там була оголошена повітряна тривога, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

За словами місцевих жителів, у Севастополі було щонайменше два вибухи. Вони пролунали близько 20:30 за київським часом.

Також повідомляється, що росіяни зупиняли рух по Кримському мосту.

Між тим у Telegram-каналі "Кримський вітер" опублікували повідомлення місцевих жителів, які заявляють про гучні звуки над містом.

Діяльність партизан в окупованому Криму

Днями партизани зафіксували та відстежили радіолокаційну станцію РФ в окупованому Криму. Ворожу техніку після ДТП буксирували вбік військового аеродрому.

Також партизани "АТЕШ" зафіксували прибуття російської військової техніки в окупований Сімферополь у Криму, яку згодом перекинуть на фронт.

Крім того, партизани зафіксували нарощення сил ворожих ППО в Криму після успішних ударів Сил оборони України по аеродрому в селищі Гвардійське.