ЗМІ: Бельгія готує пакет військової допомоги для України на 412 млн євро

Бельгія готує пакет військової допомоги для України на 412 млн євро, до якого включено 300 броньовиків LMV, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Shephard Media.

Зазначається, що крім багатоцільових броньованих автомобілів Бельгія планує допомогти Україні з мінними тралами.

"Нова ініціатива військової допомоги, реалізована спільно Бельгією та Нідерландами, стала частиною співпраці BELEUX, метою якої є підвищення військового потенціалу України" , — йдеться в матеріалі.

Видання пише, що Бельгія забезпечить базову підготовку, а Нідерланди — навчання на робочому місці для українських екіпажів мінних суден.

Бельгія також пообіцяла надати Україні військову допомогу на загальну суму 611 мільйонів євро протягом 2024 року. Повідомляється, що близько половини цієї суми було виділено на додаткові артилерійські боєприпаси.

Зазначимо, Iveco LMV — це армійський багатоцільовий броньований автомобіль італійського виробництва. Броньовик розроблений колективом конструкторів компанії "Iveco Defence Vehicles", перший з десяти прототипів був виготовлений у 2001 році.

На автомобілі може бути встановлено різне кулеметне озброєння, зокрема дистанційно кероване на модулі типу Protector RWS.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що Бельгія виділить 200 млн євро на оплату снарядів, про які раніше заявив президент Чехії Петр Павел.