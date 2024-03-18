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Зеленський: Цього року вийдемо на максимальне оборонне виробництво

Зеленський: Цього року вийдемо на максимальне оборонне виробництво
Фото: скріншот

Україна протягом 2024 року має вийти на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За словами президента, під час Ставки він заслухав звіт військових щодо основних напрямків дій на фронті. Також було проведено аналіз динаміки щодо боєприпасів. Зокрема логістика в армії стала відчутно ефективнішою.

"Були доповіді Міністерства оборони та Мінстратегпрому щодо контрактів на постачання зброї та снарядів як від країн-партнерів, так і від власного виробництва. На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу – очевидна стратегічна перспектива України", — розповів Зеленський.

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