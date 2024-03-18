Зеленський: Цього року вийдемо на максимальне оборонне виробництво

Україна протягом 2024 року має вийти на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За словами президента, під час Ставки він заслухав звіт військових щодо основних напрямків дій на фронті. Також було проведено аналіз динаміки щодо боєприпасів. Зокрема логістика в армії стала відчутно ефективнішою.