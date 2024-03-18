Зеленський: Цього року вийдемо на максимальне оборонне виробництво
Україна протягом 2024 року має вийти на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
За словами президента, під час Ставки він заслухав звіт військових щодо основних напрямків дій на фронті. Також було проведено аналіз динаміки щодо боєприпасів. Зокрема логістика в армії стала відчутно ефективнішою.
"Були доповіді Міністерства оборони та Мінстратегпрому щодо контрактів на постачання зброї та снарядів як від країн-партнерів, так і від власного виробництва. На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу – очевидна стратегічна перспектива України", — розповів Зеленський.