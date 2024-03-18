Ізраїль провів операцію у найбільшому шпиталі в Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в ніч на 18 березня розпочала операцію навколо лікарні Аль-Шифа — найбільшого шпиталю в Секторі Гази. Вранці навколо шпиталю і в його комплексах точилися бої з бойовиками ХАМАС, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють пресслужба ЦАХАЛ і The Times of Israel.

ЦАХАЛ перед операцією заявив, що шпиталь використовують високопосадові терористи ХАМАС для проведення своїх операцій. Вчора, 17 березня, групу ізраїльських бійців обстріляли з його вікон. Цей момент потрапив на відео. Очевидці повідомляли, що шпиталь оточили танки.

ХАМАС відкидав усі звинувачення і заявляв про геноцид і етнічні чистки. Рух вимагав від Міжнародного комітету Червоного Хреста і Всесвітньої організації охорони здоров'я захистити лікарні Гази.

Після операції ЦАХАЛ показав кілька відео боїв в комплексах шпиталю. На них бійці 13-ї флотилії ("Шаєтет 13") вступили в бій з бойовиками. Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що в шпиталі вбили 20 озброєних бойовиків, 20 бойовиків ліквідували навколо будівлі, а понад 200 палестинців затримали — їх підозрюють у звʼязках з ХАМАС.

Військові у шпиталі знайшли зброю, велику кількість готівки, символіку ХАМАС і бойовиків "Ісламський джихад".

Operational Update: Hamas terrorist funds found inside Shifa Hospital. Along with the funds themselves were notes thanking the Hamas and Islamic Jihad terrorists for their “good work”. Watch and see for yourselves: pic.twitter.com/ghABxEHapH — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2024

Також у місті Газа ізраїльські війська ліквідували високопосадового командира ХАМАС Фаіка Мабхуха. Він був головою оперативного управління внутрішньої безпеки ХАМАС.

???? Eliminated: Faiq Mabhouh, head of the Operations Directorate of Hamas' Internal Security.Mabhouh was hiding in a compound at the Shifa hospital, from which he operated and advanced terrorist activity. pic.twitter.com/KFbGto2soE — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2024

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ незабаром розпочне військову операцію проти терористів угруповання ХАМАС у місті Рафах на кордоні з Єгиптом.

Як повiдомлялось, у листопаді 2023 року ізраїльські військові вже проводили операцію на території Аль-Шифа, після чого заявили, що знайшли там зброю, військову техніку і 55-метровий тунель, в якому утримували ізраїльських заручників. ХАМАС ці твердження заперечував.