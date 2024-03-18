МЗС: в ООН підготували ще один звіт про російські злочини в Україні

Міністерство закордонних справ вітає другу доповідь Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень, скоєних росіянами на території України, і закликає продовжувати "системний тиск на Росію, щоб покласти край агресії", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України.

Як зазначили у відомстві, комісія ООН зібрала додаткові докази серйозних порушень і міжнародних злочинів, зокрема воєнних злочинів та, потенційно, злочинів проти людяності, вчинених російською владою на тимчасово окупованих територіях України.

МЗС наголошує на шокуючому характері висновків комісії ООН: катування, умисні вбивства, зґвалтування та інші злочини, пов’язані з сексуальним насильством, незаконне позбавлення волі цивільних осіб, насильницькі зникнення, незаконна депортація українських дітей, атаки та руйнування об’єктів культурної та історичної спадщини.

"Нові докази підтверджують попередні висновки комісії про те, що російська влада продовжує систематичне катування як українських цивільних осіб, так і військовополонених, що становить воєнні злочини проти українців, на тимчасово окупованих територіях та в Російській Федерації" , — наголосили у відомстві.

Там також зазначили, що доповідь надає оцінку серйозним наслідкам бойових дій та облоги Маріуполя для мирних мешканців на початку повномасштабного російського вторгнення. Документ фіксує велику кількість жертв та пошкоджень цивільних об’єктів, руйнування медичних установ, а також свідчення постраждалих мешканців Маріуполя.

"Висновки Комісії вказують на необхідність продовження подальшого розслідування, зокрема з метою подальшої кваліфікації серйозних міжнародних злочинів, які вчиняє Росія проти українського народу, що має стати частиною матеріалів для розгляду міжнародними судами та трибуналами" , — додали в МЗС.

У міністерстві нагадали, що Росія, всупереч закликам міжнародної спільноти та положенням цілої низки резолюцій Генасамблеї ООН, а також попри регулярні звернення комісії, продовжує ігнорувати запити на надання інформації та доступу міжнародним експертам на тимчасово окуповані території України.

МЗС також закликало міжнародну спільноту продовжити системний тиск на Росію, аби покласти край російській агресії, звірствам і терору, забезпечити притягнення російських злочинців до відповідальності, вимагати допуску міжнародних моніторингових організацій та гуманітарних місій до незаконно утримуваних українських цивільних осіб, звільнення та обміну військовополонених.

"Зафіксовані Комісією ООН злочини свідчать про масштаб звірств, якого Європа не бачила з часів Другої світової війни. Всі винні у них мають бути покарані. Відповідальність за скоєне — це те, чого російські окупанти бояться найбільше, а значить завдання усієї світової спільноти полягає в тому, щоб зробити цю відповідальність неуникною" , — наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, нещодавно Незалежна міжнародна комісія ООН опублікувала звіт з розслідування порушень в Україні. У доповіді Комісія зосередила свою увагу на випадках катування українських військовополонених та описала моторошне поводження із ними в декількох місцях позбавлення волі у РФ.

У звіті зазначається, що російська влада, з метою отримання інформації, катувала цивільних, яких вона запідозрила у співпраці з ЗСУ. У випадку з військовополоненими злочинці застосовували тортури також з метою покарання та залякування.

Міжнародна комісія виявила схожі методи катувань у різних місцях позбавлення волі. Разом ці елементи підтверджують, що російська влада систематично застосовувала катування.