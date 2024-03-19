Франція підтримала пропозиції Польщі для обмеження українського агроімпорту – ЗМІ

Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, погрожуючи зірвати переговори про продовження вільної торгівлі Києва з ЄС ще на рік. Це може призвести до втрат України на суму 1,2 мільярда євро доходу від торгівлі.﻿ Про це повідомляє Politico, пише Ксенія Вертебна, РБК-Україна.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зібралися на саміті Веймарського трикутника в п'ятницю, де закликали до підтримки України.

Водночас обидва лідери домовилися про зближення Парижа і Варшави, повідомили дипломати напередодні важливих переговорів у вівторок ввечері. Ці переговори спрямовані на усунення розбіжностей, що виникли в останній момент між країнами ЄС та Європейським парламентом щодо торгівлі з Україною.

Згідно з оцінками Комісії, на які посилалися два анонімних дипломати, ця зміна коштуватиме Україні 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі.

"Це величезне скорочення для країни, яка насправді потребує всієї можливої ​​допомоги. Країни-члени, які найбільше підтримують Україну, водночас завдають їй найбільшої шкоди" , - заявив один з дипломатів.

Якщо цю суперечку не вдасться вирішити швидко, вона може затьмарити саміт лідерів ЄС у Брюсселі цього четверга - і виявити заяви лідерів про солідарність з Україною, оскільки вони опиняться під тиском фермерів, які стверджують, що не можуть конкурувати з дешевим імпортом через бюрократію ЄС.