Ердоган привітав Путіна з "переобранням"

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган привітав диктатора Володимира Путіна з "перемогою" на "виборах" президента у Росії﻿. Посилаючись на канцелярію турецького лідера, повідомляє Ділова столиця.

Під час діалогу Ердоган сказав, що вірить у "позитивний курс у турецько-російських стосунках у новий період". Він наголосив, що Туреччина "готова відіграти будь-яку посередницьку роль у поверненні за стіл переговорів в Україні".

Як раніше повідомлялося, глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала російські вибори "не справжніми" і сказала, що ЄС готує нові санкції щодо Москви.

Крім того, ні президент ФРН Франк-Вальтер-Штайнмаєр, ні канцлер країни Олаф Шольц не вітатимуть Путіна з "перемогою".

Європейський Союз засудив незаконне проведення "виборів" президента РФ на тимчасово окупованих територіях України.