У ЄС пояснили, як можуть використовувати 5 млрд євро на підтримку України

Фонд військової допомоги обсягом €5 млрд має на меті підтримку Україні, а не європейської оборонної промисловості, тож країни Євросоюзу можуть використовувати його як для замовлення боєприпасів, так і для компенсації їх закупівлі за межами ЄС. Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

Саме так він відповів на запитання журналіста, чи доступні виділені гроші не лише для сприяння виробництву військового обладнання в країнах ЄС, але й для розвитку оборонної промисловості України, щоб виготовляти цю зброю й боєприпаси в тому місці, для якого вони призначені.

"Фонд допомоги Україні призначений для того, щоб допомогти саме Україні, а не для того, щоб розвинути європейську оборонну промисловість. Я дуже чітко зазначив сьогодні, що будь-яка країна-член, яка хоче закуповувати боєприпаси за межами Європейського Союзу, має пропозицію або знає, де його закупляти, - вони можуть це робити, і отримати правомірне відшкодування з Європейського фонду миру" , - сказав Боррель.

Він зауважив, що країни-члени, які бажають доставити в Україну зброю і боєприпаси, можуть діставати їх звідки завгодно, - з власних запасів, від європейської оборонної промисловості, від будь-якого постачальника у світі. Наприклад, ініціатива Чеської Республіки з поставки в Україну 800 тисяч боєприпасів є абсолютно правомірною для того, щоб скористатися Українським фондом допомоги для часткової компенсації витрат країн-членів, які беруть участь в цій ініціативі.

"Якщо країни-члени погодяться на використання прибутків від заморожених російських активів, ці ресурси можуть також частково розміщуватися у Європейському фонді миру, що дозволить збільшити нашу допомогу для України. Ми говорили про це вже протягом кількох місяців.

Ці гроші будуть використовуватися також для того, щоб збільшити спроможність сектору оборонної промисловості в Україні. Ми маємо підштовхувати таку промислову спроможність оборонного сектору України вдома, і водночас - продовжувати надавати зброю для України. Саме для цього ми маємо цей інструмент – Європейський фонд миру" , - зазначив Високий представник ЄС.

Він нагадав, що такий позабюджетний інструмент як Європейський фонд миру був створений з дуже простої причини. За законодавством ЄС, бюджет Європейського Союзу не може використовуватися для закупівлі зброї. Водночас міжурядовий позабюджетний фонд позбавлений таких правових обмежень.