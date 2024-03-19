Євросоюз зможе виробляти достатньо снарядів для України – Павел

Чехія намагається доставити Україні боєприпаси "так швидко, як це можливо", заявив чеський президент Петр Павел, повідомляє Радіо Свобода.

"Виробництво необхідної кількості снарядів потребує часу. Це вимагає збільшення потужностей нашого виробництва. Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси всюди, де можемо. Доставити її в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності" , – сказав він.

Петер Павел очікує, що найближчим часом у Європі зможуть виробляти "необхідну кількість боєприпасів".

"У найближчому майбутньому європейські компанії зможуть виробляти необхідну кількість боєприпасів, щоб поповнити запаси європейських країн, а також, щоб забезпечити Україну боєприпасами, якщо вона ще їх потребуватиме у найближчому майбутньому" , – додав президент Чехії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 13 березня повідомив, що снаряди з чеської ініціативи почнуть надходити на фронт "в осяжному майбутньому".

Під час Мюнхенської конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов для України 800 тисяч снарядів, які можна придбати та доставити в Україну протягом кількох тижнів, "аби лише були кошти". За оцінками видання Financial Times, Прага прагнула зібрати півтора мільярда доларів, щоб оплатити ці боєприпаси.

До ініціативи долучилися близько 15 країн, в тому числі Канада, Данія, Франція, Норвегія, Швеція.

На початку березня чеський прем’єр Петр Фіала повідомив, що Чехії і її партнерам вдалося зібрати кошти для закупівлі першої партії в 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України.

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