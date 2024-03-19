Сенатор Грем порадив українцям мобілізуватися незалежно від допомоги США

У США очікують, що Україна швидко ухвалить новий закон про мобілізацію. Про це під час візиту до Києва у понеділок, 18 березня, заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Він також розкритикував звільнення від мобілізації чоловіків до 27 років. Про це пише Washington Post, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що Грем закликав до негайних законодавчих дій - навіть якщо законодавці США все ще не можуть досягти власного консенсусу щодо допомоги Україні.

Даючи поради щодо проєкту, Грем, який зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у понеділок, не зміг надати жодних правдивих запевнень щодо очікуваного пакета допомоги, натомість сказав журналістам, що він "більш оптимістичний, ніж будь-коли, до того".

"Я сподіваюся, що ті, хто має право служити в українській армії, приєднаються. Я не можу повірити, що це в 27 років" , - сказав він журналістам у понеділок.

"Ви боретеся за своє життя, тому вам слід служити - не в 25 чи 27".

При цьому Грем закликав українців, приймаючи рішення про вступ до армії, не ґрунтуватись на тому, чи продовжуватимуть їх підтримувати Сполучені Штати.

"Незалежно від того, що ми робимо, ви повинні боротися" , - сказав він.

"Незалежно від того, що ми робимо, ви боретеся за себе".

Як повідомлялося, Грем вважає найбільш реалістичним варіантом надання допомоги Україні у вигляді безвідсоткового кредиту, а не у формі гранту, як це було раніше.