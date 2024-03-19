У Сенаті США спрогнозували новий наступ ЗСУ

, повідомляє Голос Америки.

Якщо американські законодавці затвердять додаткову допомогу для України, то українське військо "решту року повільно відтіснятиме росіян, не кардинально". Про це сказав голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід, спілкуючись з журналістами у Вашингтоні.

Рід, сенатор від Демократичної партії, передбачає, що з додатковою допомогою від США ЗСУ зможуть перейти в наступ у 2025.

"Наступного, 2025 року, має бути нове наступальна операція, яка, сподіваюся, дозволить їм встановити вогневий контроль над Кримом... Це значно ускладнить становище росіян і, сподіваюся, змусить їх сісти за стіл перемовин" , - сказав Рід.

Рід закликав законодавців США затвердити додаткове фінансування для України.

"Ми мусимо прийняти законопроєкт про додаткове фінансування. Ми маємо буквально дати їм зброю, артилерію та боєприпаси, щоб виконати роботу" , - додав законодавець.

Рід припустив, що росіяни зараз можуть здійснювати тиск на українців і перейшли до "більш звичного для них типу війни: фіксовані позиції, бункери, щільне мінування".