У Байдена прокоментували "переобрання" Путіна на п'ятий термін

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував переобрання Володимира Путіна президентом Російської Федерації, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Він зазначив, що результат виборів не був непередбачуваним, оскільки Путін закрив політичний простір та ув'язнив політичних опонентів, а деякі з його політичних опонентів трагічно загинули. Таким чином, сказав радник, "у цих виборах не було нічого вільного чи справедливого, а результат був визначений наперед".

І по-друге, зазначив Салліван, "реальність така, що президент Путін є президентом Росії".

"Нам доводилося мати справу з цією реальністю під час війни в Україні, під час інших агресивних дій Росії, під час інших кроків, що суперечать національним інтересам США, які ми бачили з боку цього президента і Російської Федерації під його керівництвом. І ми будемо продовжувати мати справу з цією реальністю. Але ця реальність не заперечує того факту, що ці вибори не відповідали жодним критеріям вільних і чесних виборів" , - сказав радник президента США з нацбезпеки.

15-17 березня у Росії відбулися чергові "президентські вибори", на яких перемогу прогнозовано здобув Володимир Путін.

Чинний диктатор набрав понад 87% голосів, що є найвищим результатом за всю пострадянську історію Росії. Результат означає, що 71-річний Путін набуде нового шестирічного терміну, обжене Йосипа Сталіна і стане лідером Росії, який перебував на посаді найдовше за більш ніж 200 років.