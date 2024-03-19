В ЄС створили механізм передачі Києву активів РФ - Bloomberg

В Євросоюзі розробили законодавство, згідно з яким Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських активів вже в липні цьогоріч. Про це йдеться в матеріалах Bloomberg із посиланням на документ, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що проєкт закону передбачає запровадження податку на прибуток від заморожених російських активів та використання цих отриманих грошей для постачання зброї Україні та стимулювання оборонної промисловості країни. Йдеться про близько 3 млрд євро на рік.

Проєкт документа мають схвалити усі члени Євросоюзу. Згідно з пропозицією, частина доходів, отриманих з 15 лютого, двічі на рік передаватиметься до Європейського фонду миру, з якого оплачуються постачання зброї Україні, а також - Фонду підтримки України Ukraine Facility (затверджена у Євросоюзі чотирирічна програма допомоги на 50 млрд євро).

Ще частина грошей залишиться у європейському центральному депозитарії для покриття витрат на утримання активів і на випадок можливих ризиків, зокрема заходи у відповідь з боку Росії.

Якщо ризики з боку Росії будуть втілюватися (можливі судові позови), то отримані центральним депозитарієм гроші до 15 лютого 2024 року, мають бути використані насамперед для покриття відповідних витрат. Лідери ЄС також обговорять пропозиції на зустрічі у Брюсселі пізніше цього тижня.