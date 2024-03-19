У Німеччині планують виробляти тягачі Tesla Semi

У Німеччині хочуть запустити виробництво вантажівок Tesla Semi. Натяк про таке бажання пролунав із вуст засновника компанії, повідомляє 24 Канал.

Ілон Маск приїхав до Giga Berlin після підпалу, який тимчасово зупинив роботу заводу. Там його запитали про перспективи акумуляторного тягача від Tesla у Європі.

"Я вважаю, що є сенс виробляти електричний тягач у Європі на Giga Berlin. Тому як тільки серійне виробництво буде реалізовано в Америці, почнеться підготовка до розширення виробництва вантажівок на заводі в Німеччині" , - заявив Ілон Маск.

Експерти вважають, що Giga Berlin як виробничий майданчик для Semi розглядався керівництвом Tesla ще під час проєктування заводу.

І хоча завод на початковій стадії був зосереджений на виробництві легкових електромобілів, додавання до лінійки електричної вантажівки не буде несподіванкою. Тим більше, що це вписується у стратегічний план компанії щодо збільшення обсягів виробництва заводу та зміцнення присутності бренду на європейському ринку.

Заохочувати керівника Tesla до якнайшвидшого запуску електричної вантажівки Semi буде ще й той фактор, що європейський сектор вантажних перевезень дедалі більше схиляється до декарбонізації. Європа прагне скорочення викидів CO2 і йде до сталого розвитку екологічного вантажного транспорту.