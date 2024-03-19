Кулеба планує робочий візит до Індії – джерела

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Індію наприкінці цього місяця. ﻿ Про це повідомляє індійське видання The Hindu, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Дипломатичне джерело видання повідомило, що повідомлення про майбутній візит Кулеби з'явилися за кілька днів після того, як радник із національної безпеки Індії Аджіт Довал поговорив телефоном із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Видання підкреслило, що за візитом Кулеби пильно спостерігатимуть, оскільки це буде перший візит високопоставленого українського чиновника до Індії з початку війни.

Війна привернула увагу індійських ЗМІ після того, як газета The Hindu опублікувала повідомлення про те, що кількох індійців ошукали шахрайські агентства з працевлаштування для роботи помічниками російських військових на фронті бойових дій з Україною.

У перші місяці війни також з'являлися повідомлення про те, що Україна залучила деяких індійців-нерезидентів, які добровільно погодилися діяти на боці України. Очікується, що ці питання будуть порушені під час візиту Кулеби до Індії.