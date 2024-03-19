У Білому домі відреагували на ідею Макрона щодо відправки військ

У Білому домі прокоментували пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки західних військ в Україну, повідомляє Новое время.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у понеділок, 18 березня, заявив, що Макрон має повне право висловлювати свою позицію з цього приводу, зазначивши, що не може говорити за нього.

При цьому він зазначив, що США не планують подібного рішення зі свого боку.

«Ми чітко висловили свою позицію, яка полягає в тому, що ми не маємо наміру надсилати американські війська в Україну. Президент Байден фактично повторив це перед американським народом… і ми не відступили від цієї позиції. Ми не відступили від неї і сьогодні» , — наголосив він.

Після конференції з підтримки України, що відбулася в Парижі 26 лютого, Макрон заявив, що західні союзники України створять коаліцію з надання ЗСУ далекобійної зброї, а в майбутньому не можна відкидати й відправлення в Україну західних військових.

Низка країн НАТО у відповідь на заяви Макрона публічно відкинули ідею відправки військ в Україну. Серед них, зокрема, Польща, США, Німеччина, Чехія, Канада та Велика Британія.

Можливість відправки військових не стали відкидати прем'єр Естонії Кая Каллас, а також міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас — він уточнив, що йдеться тільки про навчальні місії. Глава Генштабу армії Нідерландів генерал Онно Ейхельсгейм заявив, що «слід залишити всі варіанти відкритими».