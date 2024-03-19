Картки російської системи "Мир" перестануть працювати у Вірменії

Картки російської платіжної системи "Мир" перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року, повідомляє Економічна правда.

Наразі картки "Мир" працюють у Вірменії та приймаються місцевими банками. Про швидке припинення роботи карт "Мир" у більшості банків країни також заявило джерело російського РБК на платіжному ринку РФ.

"З 30 березня користувачам стануть недоступні безготівкова оплата в POS-терміналах і зняття готівки в банкоматах інших банків у республіці. На роботі карток "ВТБ Вірменія" це ніяк не позначиться" , - сказав представник "ВТБ Вірменія".

За його словами, банк продовжує обслуговувати картки "Мир" у повному обсязі.

"Ми продовжуємо працювати з "дружніми" країнами щодо приймання карток "Мир" в їхній інфраструктурі. При цьому рішення про прийом цих карт кожна країна ухвалює самостійно" , - заявив представник Банку Росії.

"Платіжна система "Мир" на своєму боці не обмежує роботу із зарубіжними партнерами. Однак рішення про прийом карток "Мир" у мережі своїх пристроїв банки інших держав ухвалюють самостійно" , - зазначив представник НСПК, оператора платіжної системи "Мир".

У лютому 2024 року США ввели блокуючі санкції проти оператора НСПК.

Як пише The Bell, це серйозний удар по російських релокантах у Вірменії, яка залишалася однією з небагатьох країн, де можна було не тільки розплатитися російською картою, а й в'їхати за внутрішнім паспортом.