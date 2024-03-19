Очільник МЗС Туреччини спрогнозував завершення війни України з РФ

Туреччина вважає, що війна Росії проти України завершитися у 2025 році і рік стане мирним для Києва. ﻿Про це в етері CNN Turk заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Він наголосив, що Анкара не бачить підстав для розв'язання проблеми у 2024 році.

"Перш за все, ми одна з країн, які закликають до миру в цьому напрямку як на платформі НАТО, так і на європейській платформі. Ця війна має припинитися зараз. Наш президент закликає до миру, використовуючи всі свої лідерські якості" , - заявив Фідан.

Він заявив, що війна Росії проти України - перетворилася на війну на виснаження, і обидві сторони зазнають втрат.