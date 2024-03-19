На фронті загинув український телеведучий Петро Цурукін

На війні загинув телеведучий і редактор Петро Цурукін. Телеведучий загинув кілька місяців тому, але вважався зниклим безвісти, підтвердження його смерті з’явилося нещодавно. Про це інформувала Трускавецька міська рада, повідомляє Корреспондент.

"Понад пів року вважався зниклим безвісти трускавчанин Цурукін Петро Миколайович, 1990 р.н. На жаль, найгірші побоювання підтвердилися - воїн-Герой дійсно загинув. Висловлюємо щирі співчуття мамі Лесі Василівні, родині, друзям та всім, хто знав покійного Петра" , - йдеться в дописі міськради.

Петро Цурукін працював на телеканалі СТБ головним редактором проєкту Один за всіх, був ведучим телеканалу KYIV LIVE.

За даними Інституту масової інформації, Петро Цурукін - 74-й журналіст, життя якого забрала загарбницька російська війна проти України.

Нещодавно на фронті загинув журналіст Дмитро Сінченко. Журналіст із Кропивницького мав позивний Перун, був бійцем Української добровольчої армії.