На Лівобережжі Херсонщини Росія активізує мобілізацію – ОК "Південь"

На лівому березі Дніпра буде активізовано мобілізацію. Ворог під виглядом "виборів" збирав інформацію про людей для того, щоб їх мобілізувати. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"На лівому березі Дніпра буде активізовано мобілізацію. Це передбачають і голови місцевих адміністрацій, і представники руху спротиву. Окупанти збирали дані на людей протягом всієї передвиборчої кампанії і протягом проведення "виборів". Вони зібрали максимальний перелік осіб, зокрема чоловічої статі, які підходять за віком і можуть бути мобілізовані" , – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що зараз також посиляться подворові обходи, перевірка населення та формування нових загонів територіальної оборони, з яких потім формується резерв передової.

Крім того, Гуменюк підкреслила, що під час псевдовиборів на ТОТ люди дослухалися рекомендацій України й намагалися уникнути виборчих ділянок, але окупанти не припиняли потужного тиску з використанням озброєних людей, які робили подворові обходи.