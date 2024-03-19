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На Лівобережжі Херсонщини Росія активізує мобілізацію – ОК "Південь"

На Лівобережжі Херсонщини Росія активізує мобілізацію – ОК "Південь"
Фото: Facebook

На лівому березі Дніпра буде активізовано мобілізацію. Ворог під виглядом "виборів" збирав інформацію про людей для того, щоб їх мобілізувати. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"На лівому березі Дніпра буде активізовано мобілізацію. Це передбачають і голови місцевих адміністрацій, і представники руху спротиву. Окупанти збирали дані на людей протягом всієї передвиборчої кампанії і протягом проведення "виборів". Вони зібрали максимальний перелік осіб, зокрема чоловічої статі, які підходять за віком і можуть бути мобілізовані", – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що зараз також посиляться подворові обходи, перевірка населення та формування нових загонів територіальної оборони, з яких потім формується резерв передової.

Крім того, Гуменюк підкреслила, що під час псевдовиборів на ТОТ люди дослухалися рекомендацій України й намагалися уникнути виборчих ділянок, але окупанти не припиняли потужного тиску з використанням озброєних людей, які робили подворові обходи.

"Якщо люди не йшли на виборчу ділянку представники колаборантів брали урни, ходили по домівках і збирали голоси", – додала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь".

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