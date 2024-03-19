ЗСУ ущільнюють лінії оборони на Сумщині
На Сумщині Сили оборони ущільнюють укріплення першої та другої ліній. Про це розповів речник Оперативного командування «Північ» Вадим Мисник, повідомляє Радіо Свобода.
«Сили оборони на Сумщині виконують бойові завдання з утримання державного кордону та недопущення російських ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп – ред.) та військових з боку Російської Федерації. Зараз Сили оборони в регіоні ущільнюють укріплення першої, другої та третьої ліній», – зазначив він.
За словами Мисника, «військові на Сумщині розглядають різні варіанти розвитку подій у регіоні та готуються до них».
«Утім, на цю мить великого угруповання ворога для масштабного вторгнення на Сумщину не спостерігаємо», – додав речник.
На Сумщині за останній тиждень значно збільшилась кількість обстрілів у прикордонні з Росією.
13 березня із селища Велика Писарівка, що найбільше потерпає від обстрілів, розпочали евакуацію цивільних громадян. Наразі вдалося вивезти майже 300 мешканців населених пунктів громади. У громаді через щільність обстрілів відсутнє електро- та газопостачання. До сіл, що розташовані на самому кордоні, евакуаційним групам дістатися неможливо.
18 березня у поліції повідомили, що проводять евакуацію мешканців Охтирського району Сумської області.
Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода