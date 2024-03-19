Понад 50% українців підтримують гучні справи проти бізнесу - опитування

Більш ніж половина українців (56%) вважають, що останні гучні справи проти бізнесменів та окремих компаній є свідченням спроб боротися з порушенням бізнесом законів України.﻿ Про це свідчать дані опитування КМІС, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Сприймають ці справи як тиск на бізнес 30% респондентів. Решта 14% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, підприємці і бізнесмени є важливою складовою суспільства та відіграють впливову роль у його розвитку. Утім, в Україні з 1990-х років у багатьох людей сформувалося стійке негативне сприйняття бізнесу через асоціацію з корупцією та впливом на політиків і державних діячів.

"Українці можуть мати позитивне ставлення до "великого бізнесу", але ненавидіти - "олігархів" , - сказав він.

Разом з цим окремі складові правоохоронної системи також викликають різку критику та недовіру. Зокрема, у грудні 2023 року лише 9% українців довіряли прокурорам (не довіряли - 64%) і лише 12% довіряли судам (не довіряли - 61%), нагадав соціолог.

"Тому зіткнення вартових державних інтересів та українських "атлантів" в очах багатьох пересічних громадян насправді скоріше виглядає "жабогадюкінгом"" , - додав Грушецький.

Проте, за його словами, від "священної війни" програють усі - і держава, і бізнес, і прості громадяни.

"Зараз необхідно не підвищувати градус і не мотивувати своїх прихильників на безкомпромісну боротьбу, а спокійно та конструктивно розв’язувати проблеми та формувати нові прозорі справедливі для всіх сторін правила гри" , - вважає соціолог.

Опитування КМІС проводилося 17-23 лютого 2024 року серед 1052 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.