Понад 50% українців підтримують гучні справи проти бізнесу - опитування
Більш ніж половина українців (56%) вважають, що останні гучні справи проти бізнесменів та окремих компаній є свідченням спроб боротися з порушенням бізнесом законів України. Про це свідчать дані опитування КМІС, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Сприймають ці справи як тиск на бізнес 30% респондентів. Решта 14% не змогли визначитися зі своєю думкою.
Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, підприємці і бізнесмени є важливою складовою суспільства та відіграють впливову роль у його розвитку. Утім, в Україні з 1990-х років у багатьох людей сформувалося стійке негативне сприйняття бізнесу через асоціацію з корупцією та впливом на політиків і державних діячів.
"Українці можуть мати позитивне ставлення до "великого бізнесу", але ненавидіти - "олігархів", - сказав він.
Разом з цим окремі складові правоохоронної системи також викликають різку критику та недовіру. Зокрема, у грудні 2023 року лише 9% українців довіряли прокурорам (не довіряли - 64%) і лише 12% довіряли судам (не довіряли - 61%), нагадав соціолог.
"Тому зіткнення вартових державних інтересів та українських "атлантів" в очах багатьох пересічних громадян насправді скоріше виглядає "жабогадюкінгом"", - додав Грушецький.
Проте, за його словами, від "священної війни" програють усі - і держава, і бізнес, і прості громадяни.
"Зараз необхідно не підвищувати градус і не мотивувати своїх прихильників на безкомпромісну боротьбу, а спокійно та конструктивно розв’язувати проблеми та формувати нові прозорі справедливі для всіх сторін правила гри", - вважає соціолог.
Опитування КМІС проводилося 17-23 лютого 2024 року серед 1052 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.