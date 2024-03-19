Пашинян повідомив про готовність передати чотири села під контроль Азербайджану

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про готовність передати чотири села під контроль Азербайджану на тлі виникнення спірних питань та побоювань відновлення конфлікту.﻿ З посиланням на Civilnet, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як стало відомо у березні, Азербайджан вимагав від Вірменії звільнити чотири населені пункти.

Йдеться про такі села, як Баганіс Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейрімли і Гизилгаджили. В Азербайджані наголосили, що ці села "повинні бути негайно звільнені".

Натомість прем'єр Вірменії заявив, що дані населені пункти будуть передані Азербайджану, щоб "не допустити війни".

Також Пашинян наголосив, що є низка питань щодо Воскепару, які потребують обговорення з місцевими жителями та вказав на можливість почати уточнення кордонів з ділянки Баганіс - Беркабер.

Прем'єр нагадав, що Баку говорить про проблеми в чотирьох селах, а вірменська сторона вказує на проблеми в 31 населеному пункті.

"Баку каже: давайте взаємно звільнимо основні території населених пунктів, а потім почнемо обговорення навколо життєво важливих територій сіл і населених пунктів. Ми ж наполягаємо, що село - це не тільки його адміністративна частина, а й території, необхідні для життя, і обґрунтовуємо нашу позицію" , - зауважив Пашинян.

Він додав, що мета уряду полягає в тому, щоб запобігти війні, і саме тому було ухвалено рішення про деталізацію кордонів на цих ділянках.

"Ми робимо це не тільки в інтересах Республіки Вірменія, а й для забезпечення безпеки таких сіл, як Воскепар і Кіранц" , - підсумував він.

Варто зазначити, що наприкінці лютого прем'єр-міністр Вірменії зазначав можливість початку війни з Азербайджаном. Тоді він зауважив, що до розпалювання конфлікту причетна Росія.

19 вересня 2023 року Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. В регіоні розпочалася військова операція азербайджанської армії.

Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону. Глава вірменського уряду визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах. Проте мирна угода між Вірменією та Азербайджаном досі не укладена.

У січні 2024 року Алієв заявив, що країни створили основні умови для підписання мирного договору. Однак 13 лютого Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в завданні ударів, внаслідок яких поранень зазнали вірменські військові.

Днями Пашинян та Алієв зустрілися в Мюнхені. Алієв назвав її "конструктивною".

Раніше Пашинян заявив, що Вірменія - не союзник Росії щодо війни в України. Політик нагадав про міжнародне право щодо визнання державних кордонів та підкреслив дружність вірменів до українського народу.