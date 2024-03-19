На Вінничині поліція виявила "Шахед" з нерозірваною бойовою частиною

У Вінницькій області поліцейські обстежили місця падіння чотирьох російських безпілотників. В одному з "Шахедів", який впав, не вибухнула бойова частина.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

17 та 18 березня до поліції надійшло чотири повідомлення про виявлення уламків безпілотників на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів області.

"Один з виявлених дронів, якого знайшли у лісі, був у нездетонованому стані. Уламки трьох "Шахедів", які розлетілись у радіусі 200 м від місця падіння, знайшли у полях" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих людей чи пошкодження майна не було.