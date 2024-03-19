"Слуга" Демченко вважає, що диктатура допоможе Україні перемогти у війні

Нардеп від "Слуги народу" Сергій Демченко заявив, що зараз максимальна кількість рішення приймається особисто президентом Володимиром Зеленським і, на думку, диктатура може допомогти Україні перемогти у війні з Росією.﻿ Про це він сказав в ефірі каналу "Новини.LIVE", повідомляє Ділова столиця.

"Я вам можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом. Максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента. І, напевно, відповідальність в повному обсязі за питання війни, за питання міжнародні – 100% на президенті. І ми на сьогоднішній день це маємо" , — заявив Демченко.

За його словами, "для країни, для людей диктатура це точно в мінус завжди".

"Але для перемоги війни, можливо, це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога" , – наголосив депутат.

Він відзначив, що треба розуміти, що зараз ми боремося з тоталітарною країною і з диктаторським режимом на найвищому рівні.

"На сьогоднішній день це відчувають, напевно, наші окуповані території, на яких були псевдовибори, де людей примушували і вони боялися не поставити галочку при голосуванні. Тому що питання життя і смерті, або ти поставиш галочку, або ти будеш вбитий, скажімо так, прямо. Напевно, воно і є елементом диктатури, в тому числі, яку ми бачимо на сьогоднішній день на наших територіях" , — додав нардеп.

На питання, як буде далі розвиватися ситуація в Україні і як змінюватиметься управління країною, Демченко відповів, що "навіть найбільша фантазія ще бачить, якою може бути диктатура у сучасному світі, які її межі".

При цьому він наголосив, що історія сучасної України пов’язує всі питання, всі події саме з волелюбністю українців.