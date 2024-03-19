Австралія повертає літак спостереження, що захищав доставку вантажів в Україну

Австралія збирається повернути на батьківщину літак спостереження, який допомагав захищати доставку військових і гуманітарних вантажів в Україну. При цьому Канберра заперечує, що це є частиною будь-якого ширшого скорочення підтримки Києва, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Літак Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail, який регулярно здійснював польоти для моніторингу загроз з моменту його відправки до Німеччини в жовтні, найімовірніше, завершить свою нинішню роль упродовж кількох тижнів.

Wedgetail, створений на базі Boeing 737-700, оснащений радаром далекого спостереження і здатний одночасно відстежувати повітряні та морські цілі, повідомляє RAAF.

Спочатку він був розгорнутий у відповідь на запит США.

Передбачається, що США не просили про продовження терміну розгортання після квітня, і в результаті припинення місії Австралії не виникне прогалини в західному моніторингу.

Представник Міністерства оборони Австралії заявив, що Wedgetail допоміг захистити міжнародний потік допомоги в Україну, "забезпечивши раннє попередження в малоймовірному випадку дій або погроз з боку Росії за межами України, спрямованих проти гуманітарної та військової допомоги".

Відповідаючи на запитання, чи буде Австралія продовжувати термін розгортання, речник сказав, що "будь-які майбутні прохання про підтримку" від міжнародних партнерів Австралії "розглядатимуться у звичайному порядку".