Брюссель не хоче багато говорити про членство України в ЄС – Politico

Євросоюз не хоче багато говорити про прийняття нових членів. Посилаючись на матеріали видання Politico, повідомляє Новое время.

У статті йдеться, що наразі європейські лідери йдуть на поступки, щоб розгнівані фермери залишилися задоволені, а розмови про розширення зведені до мінімуму, тим паче, що до виборів у ЄС залишилося всього три місяці.

Деякі чиновники ЄС заявили, що вважають за краще тримати в таємниці роботу з підготовки до інтеграції України, Молдови та низки балканських країн — особливо про наслідки, які це матиме для фермерів.

«Давайте будемо чесними: ніхто не хоче говорити про це [розширення] до європейських виборів» , — сказав один із чиновників ЄС на умовах анонімності.

За його словами, «розмови про скорочення субсидій для європейських фермерів — це не те, що ви хотіли б включити до своїх передвиборчих гасел — або використовувати як передвиборчий боєприпас для ультраправих».

Видання пише, що коли цього тижня європейські лідери зберуться на саміт, щоб обговорити, серед іншого, питання розширення, «вони навряд чи торкнуться своєї внутрішньої домашньої роботи з розширення».

Згідно з останнім проєктом висновків зустрічі, з яким ознайомилися журналісти, лідери ЄС збираються просто «підбити підсумки» того, що необхідно зробити.

Комісія мала опублікувати повідомлення про реформу, що передує розширенню, наприкінці лютого. Цього не сталося, і проєкт був сильно пом’якшений, повідомили три інші чиновники ЄС.

Кілька країн попросили Комісію приділити менше уваги фінансовим наслідкам і майбутнім інституційним реформам, додав один із дипломатів ЄС.

Повідомлення буде опубліковано в середу, 20 березня, — наступного дня після того, як його мали обговорити міністри з європейських справ.

«Ви можете відчути сильну нервозність з приводу цього документа в лавах Комісії» , — сказав дипломат.

З 6 до 9 червня 2024 року в усьому ЄС відбудуться вибори до Європейського парламенту. Ці вибори стануть десятими за рахунком в історії ЄС. Перший склад Європарламенту було обрано 1979 року.