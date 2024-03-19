В Україні знеструмлені майже 400 населених пунктів – "Укренерго"

Станом на ранок 19 березня без світла залишається 389 населених пунктів, протягом доби через бойові дії є пошкодження та знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях. ﻿ Про це заявили в "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

При цьому, станом на ранок, через технологічні порушення є знеструмлення в Чернігівській області.

Також в "Укренерго" відзначають сезонне зниження рівня споживання електроенергії.

Стаонм на 09:30 19 березня споживання знизилось на 0,3 % у порівнянні з тим же часом 18 березня. А 18 березня максимум споживання був вранці та на 2,3 % нижче, ніж у попередній робочий день - п’ятницю, 15 березня.

У держкомпанії додали, що на одній з теплоелектроцентралей виведено в аварійний ремонт енергоблок.

Сонячні електростанції у порівнянні з понеділком дещо активізували роботу, натомість вітрові електростанції знизили обсяги виробництва. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

Експорт електроенергії 19 березня здійснюється здебільшого в денні та нічні години в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 2 026 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 243 МВт.

Імпорт - у ранкові та вечірні години зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 5 243 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 894 МВт.