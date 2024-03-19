Росіяни вкидають новий фейк про план повалення Зеленського

Російські пропагандисти розповсюджують фейк про те, що в елітних підрозділах Збройних сил України обговорюється план звільнення з посади президента Володимира Зеленського. Такі повідомлення є продовженням російської операції Майдан-3, метою якої є дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це інформував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, повідомляє Дзеркало тижня.

«Оскільки ЗСУ мають високу довіру серед українців (94% згідно з даними соціологічної служби Центру Разумкова), російські спецслужби намагаються штучно протиставити армію і політичне керівництво держави, щоб використати авторитет військових проти президента» , ‒ додали у SPRAVDI.

Фактчекери нагадують, що подібні маніпуляції та вкиди були і про колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Росіяни неодноразово намагалися його дискредитувати, вигадуючи історії про «бунт військових».

Раніше російська пропаганда активно тиражувала повідомлення, що нібито Головне управління розвідки Міноборони України назвало точну дату повалення влади Володимира Зеленського. Втім, у ГУР зазначили, що не робили подібних заяв, а публікації з такою дезінформацією є систематичною кампанією росіян з дискредитації українського президента.

Також нещодавно росіяни розганяли фейк, що в Одесі ховають військових, органи яких буцімто вилучили для майбутніх продажів.