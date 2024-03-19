Глава Міноборони Німеччини зробив чергову заяву про Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що під час дебатів про постачання крилатих ракет Taurus Україні можна випустити з уваги основні потреби Києва в обороні.﻿ З посиланням на Tagesschau, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Він зазначив, що достатня кількість артилерійських боєприпасів, більш далекобійна ракетна артилерія та протиповітряна оборона - ось справді нагальні питання.

"Той факт, що секретна інформація із засідання просочилася назовні, є частиною цієї какофонії. Кожен намагається заявити про себе своєю поведінкою, зіграти у свою гру" , - заявив Пісторіус.

При цьому він також застеріг від шкоди в дебатах щодо Taurus.