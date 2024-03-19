Глава Міноборони Німеччини зробив чергову заяву про Taurus
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що під час дебатів про постачання крилатих ракет Taurus Україні можна випустити з уваги основні потреби Києва в обороні. З посиланням на Tagesschau, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
Він зазначив, що достатня кількість артилерійських боєприпасів, більш далекобійна ракетна артилерія та протиповітряна оборона - ось справді нагальні питання.
"Той факт, що секретна інформація із засідання просочилася назовні, є частиною цієї какофонії. Кожен намагається заявити про себе своєю поведінкою, зіграти у свою гру", - заявив Пісторіус.
При цьому він також застеріг від шкоди в дебатах щодо Taurus.
"Перш за все, ця дискусія вже кілька місяців доводиться до крайності. Це право кожного, хто цього хоче. Ми не повинні були доходити до того, щоб виключити його раз і назавжди. Однак я вважаю, що має бути зрозуміло, що підтримка України в інших галузях важливіша", - наголосив він.