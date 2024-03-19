СБУ повідомила про затримання зрадника, який шпигував дронами за ЗСУ
Затримано інформатора воєнної розвідки Росії, який шукав бойові позиції комплексів протиповітряної оборони ЗСУ в Миколаївській області. Про це повідомили в СБУ.
Як зазначають правоохоронці, затриманий — колишній працівник місцевого оборонного заводу. У поле зору окупантів він потрапив через публікацію в російських Telegram-каналах коментарів на підтримку російської агресії проти України.
За словами силовиків, він шукав місця базування української протиповітряної оборони. Для цього — запускав дрони з камерами відеофіксації.
Отриману інформацію чоловік передавав зв’язковому з російської спецслужби — колишньому співробітнику розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут", який наразі перебуває у Криму та співпрацює з окупантами.
У СБУ вважають, що ці дані росіяни планували використати для підготовки диверсій та ракетних ударів по регіону, зокрема по комплексах ППО.
Під час обшуку правоохоронці знайшли у чоловіка дрони-розвідники та речовини, які використовують для кустарного виробництва вибухівки.
"За наявними даними, він міг готувати підрив на об’єктах Сил оборони, які потрапляли на камери його безпілотників", — додали у Службі безпеки.