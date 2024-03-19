СБУ повідомила про затримання зрадника, який шпигував дронами за ЗСУ

Затримано інформатора воєнної розвідки Росії, який шукав бойові позиції комплексів протиповітряної оборони ЗСУ в Миколаївській області. Про це повідомили﻿ в СБУ.

Як зазначають правоохоронці, затриманий — колишній працівник місцевого оборонного заводу. У поле зору окупантів він потрапив через публікацію в російських Telegram-каналах коментарів на підтримку російської агресії проти України.

За словами силовиків, він шукав місця базування української протиповітряної оборони. Для цього — запускав дрони з камерами відеофіксації.

Отриману інформацію чоловік передавав зв’язковому з російської спецслужби — колишньому співробітнику розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут", який наразі перебуває у Криму та співпрацює з окупантами.

У СБУ вважають, що ці дані росіяни планували використати для підготовки диверсій та ракетних ударів по регіону, зокрема по комплексах ППО.

Під час обшуку правоохоронці знайшли у чоловіка дрони-розвідники та речовини, які використовують для кустарного виробництва вибухівки.