Telegram отримав 330 млн доларів від продажу облігацій – Дуров

Telegram минулого тижня отримав 330 мільйонів доларів інвестицій за рахунок продажу облігацій. Про це заявив засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров, повідомляє Економічна правда.

Дуров сказав, що пропозиція була перепідписана "з вигідними для компанії умовами".

"Підписка на цю пропозицію облігацій була перевищена, і ми були раді мати в якості учасників глобальні фонди найвищого рівня з бездоганною репутацією. Умови облігацій (з поправкою на ставку Федерального резерву) були найвигіднішими для Telegram за всю історію нашої компанії" , – повідомив він.

Хоча він не вказав назви установ, які інвестували в платформу, він зазначив, що світові фінансові установи цінують зростання компанії.

Джерела, знайомі з угодою, повідомили TechCrunch, що поточна прибутковість облігацій становить 7,7%. Термін погашення облігацій – 2026 рік або коли Telegram стане публічним, залежно від того, що відбудеться раніше. Ці облігації були випущені за ціною 91 долар – порівняно з 78 доларами минулого випуску.