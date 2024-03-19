У Бєлгородській області вирішили вивезти з тисячі дітей – губернатор

Влада Бєлгородської області РФ вирішила вивезти дев'ять тисяч дітей з регіону у зв'язку з періодичними обстрілами території. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, повідомляє Українська правда.

Гладков заявив, що ухвалено рішення вивезти з Бєлгородської області в інші регіони Росії близько 9 тисяч дітей "через обстріли з боку Збройних сил України".

"Велику кількість сіл на сьогоднішній день ми відселяємо, зараз плануємо вивезення близько 9 тисяч дітей з Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекинського округу, Грайворонського району... 22 числа 1,2 тисячі дітей їдуть до Пензи, Тамбова та Калуги, до Ставропольського краю... Систему вибудувано" , – сказав Гладков.

За даними української розвідки, влада Бєлгородської області РФ вирішила проводити евакуацію місцевих жителів у зв'язку з військовими діями російських добровольців.

Перехоплення ГУР розмови місцевої мешканки засвідчило, що населення міста Грайоворон Грайворонського району Бєлгородської області РФ евакуюють.