В провідній оборонкомпанії закликають Європу перейти на військові рейки - FT

Європа повинна перейти на військові рейки й надати пріоритет доступу оборонної промисловості до критично важливого обладнання та електроенергії, оскільки війна в Україні, схоже, затягнеться. Так вважає керівник одного з найбільших виробників озброєнь в регіоні Nammo Мортен Брандцег. Про це йдеться в матеріалі Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Генеральний директор виробника боєприпасів Nammo, співвласниками якого є уряди Норвегії та Фінляндії, заявив виданню, що через понад два роки після вторгнення Росії в Україну політики й суспільство все ще перебувають у режимі мирного часу, попри те, що значна частина оборонної промисловості виробляє продукцію "так, ніби йде війна".

Компанії перебувають під сильним тиском щодо збільшення виробництва боєприпасів, ракет та іншого озброєння для поповнення національних запасів, які були виснажені в результаті підтримки Заходом України, зазначає Financial Times.

"Попит на певні речі з боку оборонної промисловості — це попит на військове виробництво" , — сказав Мортен Брандцег в інтерв'ю Financial Times.

Плани Nammo з розширення свого найбільшого заводу були зупинені минулого року, оскільки новий дата-центр для TikTok використовував усі вільні потужності в цьому районі. Як вважає Брандтцег, через відсутність законодавства це питання ще не було "вирішене на 100 відсотків".

Європа повинна розглянути законодавство, подібне до Закону про оборонне виробництво в США, який надає президенту повноваження змушувати компанії надавати пріоритет державним контрактам перед приватними, вважає Брандтцег. Інколи промисловість була "дев'ятою в черзі на купівлю виробничого обладнання, а всі інші купували його для комерційного використання".

"Чи має бути якесь законодавство, щоб у певні кризові часи європейські виробники оборонної продукції мали першочерговий доступ до виробничого обладнання, щоб купувати його? Це передбачено законом у США, але не регулюється в Європі" , — сказав він, додавши, що "це та сфера, де ми можемо покращити ситуацію".

Nammo планує отримати понад 300 мільйонів євро підтримки від національних урядів таких країн, як Норвегія і Фінляндія, а також від ЄС, що еквівалентно сумі, яку компанія інвестувала б за десять років у мирний час. Вона також інвестує близько 150 мільйонів євро власних коштів щороку.