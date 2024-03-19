Нардеп оцінив втрати бюджету через блокаду кордону з Польщею

Український бюджет за місяць втратив 7,7 млрд гривень митних платежів через блокаду кордону польськими протестувальниками. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Ну й митний дайджест за лютий (трохи березня). Поки дам лише одну цифру: розрахункові недонадходження митних платежів через блокування польськими протестувальниками автомобільних шляхів під'їзду до пунктів пропуску на кордоні - 7,7 млрд грн" , - зазначив політик у своєму Telegram-каналі.