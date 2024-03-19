Остін: США не допустять, щоб Україна програла у війні

Сполучені Штати не допустять, щоб Україна програла у війні з Росією. ﻿ Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін на засіданні у форматі "Рамштайн", пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Ми знаємо, що умови в яких веде бій українська армія, є надзвичайно важкими. На жаль, цивільне населення потерпає від атак російських безпілотників. Тому сьогодні наш меседж доволі чіткий. США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього. І весь вільний світ цього не допустить" , - заявив він.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Зустріч у форматі "Рамштайн" - серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони десятка країн світу. Метою засідань є синхронізація, а також прискорення надання військової допомоги Україні на тлі протистояння російській агресії. Зокрема, порушуються питання підтримки нашої країни після завершення війни.

Дев'ятнадцяте засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 19 лютого. Це було перше засідання за участю нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.