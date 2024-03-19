Британська розвідка назвала мету візиту Шойгу в Крим

Міністерство оборони Росії було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту в Чорному морі у той час, як Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в вівторок.

Успіхи України у проведенні асиметричної морської ударної кампанії призвели до того, що 17 березня міністр оборони Росії Сергєй Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту в Криму, йдеться в огляді.

Шойгу отримав оновлену інформацію про українські операції та обговорив ефективність російських військово-морських сил у регіоні.

За повідомленням Міністерства оборони Росії, він оголосив про нові заходи для підрозділів Чорноморського флоту, щоб зменшити загрозу від українських безпілотних літальних апаратів, у тому числі надводних.

Під час візиту Шойгу було зроблено наголос на проведенні щоденних навчань з протидії безпілотникам, які дозволять екіпажам кораблів швидко відбивати атаки вдень і вночі.

Шойгу також наказав встановити додаткове великокаліберне озброєння на кораблях для посилення їхньої обороноздатності.

Згідно з оглядом, російський військово-морський флот, найімовірніше, вдався до обмеження своїх операцій у східній частині Чорного моря, оскільки його втрати зростають, а сприйняття загрози посилюється.