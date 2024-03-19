Естонія вишле працівника посольства Росії

МЗС Естонії 19 березня викликало тимчасового повіреного у справах Росії, щоб повідомити про оголошення співробітника посольства РФ із дипломатичним статусом персоною нон грата, повідомляє Європейська правда.

Вручаючи ноту у вівторок, естонське МЗС поінформувало представника посольства Росії, що Естонія не потерпить дій Москви, спрямованих проти незалежності і суверенітету Естонії, і вважає за необхідне чітко заявити про це.

У МЗС Естонії наголосили, що скоординовані гібридні операції російських спецслужб проти безпеки Естонської Республіки повинні бути припинені.