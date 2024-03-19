Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги для Києва перед засіданням Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), повідомляє Радіо Свобода.

"Прогрес у напрямку боєприпасів є. З одного боку, завдяки чеській ініціативі, але ми також зможемо оголосити ще один пакет тут сьогодні. Отже, справа просувається інколи маленькими, інколи більшими кроками, але головне – це постійне постачання боєприпасів" , – заявив Пісторіус 19 березня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

На запитання журналістки про прогрес щодо далекобійних ракет Taurus, міністр зауважив, що про це "новин немає".

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур своєю чергою наголосив, що його країна має "різні варіанти щодо відправки більшої кількості боєприпасів до України".

"Можливо, знайдемо ще трохи грошей, щоб купити їх за межами Європи – маю на увазі снаряди для відправки в Україну. А завтра я буду в Києві" , – зазначив Певкур.

Міністр оборони України Рустем Умєров, прибувши на авіабазу Рамштайн, коментарів журналістам не давав.

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