Захід має забезпечити, щоб Україна зупинила Путіна – Пентагон

Україна може зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Проте Захід має це забезпечити.﻿ Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін на засіданні у форматі "Рамштайн", пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Ми вкотре підкреслюємо, що будемо залишатися об'єднаними і сильними. Адже питання свободи України для всіх нас важливе. І тому ми маємо забезпечити, щоб Путін зупинився в Україні. Ми знаємо, що він хоче йти далі. Але Україна може зупинити Путіна" , - заявив він.

За словами Остіна, військова допомога Україні є інвестицією Заходу у власну безпеку.

"Тому якщо ми будемо підтримувати Україну, надавати їй необхідне озброєння, то ми інвестуватимемо у свою власну безпеку. Саме тому ми будемо продовжувати залишатися об'єднаними проти Путіна. І ми будемо зберігати нашу віру, цінності. Ми солідарні з народом України" , - підкреслив він.

Зустріч у форматі "Рамштайн" - серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони десятка країн світу. Метою засідань є синхронізація, а також прискорення надання військової допомоги Україні на тлі протистояння російській агресії. Зокрема, порушуються питання підтримки нашої країни після завершення війни.