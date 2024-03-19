Зеленський обговорив з головою Євроради підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Про це український лідер повідомив у Telegram.

Зазначається, що розмова відбулась напередодні засідання Європейської рад

"Насамперед обговорили подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС, а також подальшу всебічну підтримку України з боку ЄС" , – написав Зеленський.

Президент подякував Мішелю за вчорашнє затвердження Радою ЄС рішення про виділення 5 млрд євро на зброю для України в межах Європейського фонду миру. Також були розглянуті можливі шляхи збільшення постачання в Україну артилерійських боєприпасів.