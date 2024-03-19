Зеленський обговорив з головою Євроради підтримку України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Про це український лідер повідомив у Telegram.
Зазначається, що розмова відбулась напередодні засідання Європейської рад
"Насамперед обговорили подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС, а також подальшу всебічну підтримку України з боку ЄС", – написав Зеленський.
Президент подякував Мішелю за вчорашнє затвердження Радою ЄС рішення про виділення 5 млрд євро на зброю для України в межах Європейського фонду миру. Також були розглянуті можливі шляхи збільшення постачання в Україну артилерійських боєприпасів.
"Обговорили важливість продовження дії автономних торговельних преференцій для України ще на один рік. Підкреслив, що продовження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критичним чинником підтримки української економіки під час війни", – додав очільник української держави.